CATANIA: VOGLIONO APRIRE UN CHIOSCO, MA UN MISTERIOSO "SIGNOR " FA DI TUTTO PER IMPEDIRGLIELO - SERVIZIO STASERA ALLE "IENE"

Una coppia investe tutto in un Chiosco Bar. Da 4 anni non riesce ad aprirlo per esposti anonimi e misteriose “pressioni”. Silvio Schembri è andato a indagare: il servizio stasera a Le Iene dalle 21.10 su Italia1

Silvio Schembri ci racconta una storia da incubo kafkiano.

Una coppia siciliana con tre figli spende i risparmi di una vita per aprire il loro Chiosco Bar a Catania e si trova da subito a combattere contro ostacoli burocratici incomprensibili. La loro lotta dura da quattro anni.

La Iena è andato a Catania a cercare di combattere con Rosario e Ketty. Tra esposti anonimi (o meglio, firmati da persone che poi risultano inesistenti) e “pressioni” di persone reali prima ammesse e poi negate. Sullo sfondo una misteriosa persona che si intromette, un certo “Cannizzo”.

