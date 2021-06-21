95047

CENTISTI DI PATERNO'

21 giugno 2021 20:04
CENTISTI DI PATERNO' -
GIADA ASERO ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "G. RUSSO" 5°A Sez. AFM
ERIKA ANFUSOISTITUTO TECNICO ECONOMICO "G. RUSSO" 5°A Sez. AFM
ERIKA FIORENZAISITUTO FRANCESCO DE SANCTIS 5°Sez. BS
SIMONA CIRANNA ISTITUTO FRANCESCO DE SANCTIS 5°Sez. AP
CLAUDIA FUMOSOISTITUTO FRANCESCO DE SANCTIS 5°Sez. AP
MARIA CHIARA SCARDILLAISTITUTO TECNICO ECONOMICO "G. RUSSO" 5° Sez. BT
NATALIA NICOLOSIISTITUTO TECNICO ECONOMICO "G. RUSSO" 5° SEZ.BT
EMANUELE SCALISI ISTITUTO LICEO SCIENTIFICO "E. FERMI" 5° SEZ, C
GINEVRA PIA CAVALLAROISTITUTO LICEO SCIENTIFICO "E. FERMI" 5° SEZ, C
ELEONORA MOTTA ISTITUTO TECNICO "G. RUSSO" 5° SEZ.B TURISMO
ANDREA FIORENZAISTITUTO LICEO SCIENTIFICO "E. FERMI" 5° SEZ, C
