CENTISTI PATERNESI 2021

A cura di Redazione Redazione
12 luglio 2021 14:23
CENTISTI PATERNESI 2021 95047.IT
News
PRIVITERA GIORGIA & PRIVITERA RACHELE ISTITUTO LICEO SCIENTIFICO "E. FERMI"
GIADA ASERO ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "G. RUSSO" 5°A Sez. AFM
ERIKA ANFUSOISTITUTO TECNICO ECONOMICO "G. RUSSO" 5°A Sez. AFM
ERIKA FIORENZAISTITUTO FRANCESCO DE SANCTIS 5°Sez. BS
SIMONA CIRANNA ISTITUTO FRANCESCO DE SANCTIS 5°Sez. AP
CLAUDIA FUMOSOISTITUTO FRANCESCO DE SANCTIS 5°Sez. AP
MARIA CHIARA SCARDILLAISTITUTO TECNICO ECONOMICO "G. RUSSO" 5° Sez. BT
NATALIA NICOLOSIISTITUTO TECNICO ECONOMICO "G. RUSSO" 5° SEZ.BT
EMANUELE SCALISI ISTITUTO LICEO SCIENTIFICO "E. FERMI" 5° SEZ, C
GINEVRA PIA CAVALLAROISTITUTO LICEO SCIENTIFICO "E. FERMI" 5° SEZ, C
ELEONORA MOTTA ISTITUTO TECNICO "G. RUSSO" 5° SEZ.B TURISMO
ANDREA FIORENZAISTITUTO LICEO SCIENTIFICO "E. FERMI" 5° SEZ, C
VALERIA VALENTI ISTITUTO LICEO SCIENTIFICO "E. FERMI" 5° SEZ. C
CARMELO FALSONEISTITUTO LICEO SCIENTIFICO "E. FERMI" 5° SEZ. C
PAOLA PAPPALARDOISTITUTO LICEO SCIENTIFICO "E. FERMI" 5° SEZ. AT
ALESSANDRO CAPONNETTO ISTITUTO TECNICO ECONOMICO GIOACCHINO RUSSO 5A SIA
MARTINA CATERINA ROSSELLIISTITUTO LICEO SCIENTIFICO "E. FERMI" 5° SEZ. C s.a.
ALESSIO GAETANO CARULLI ISTITUTO TECNICO ECONOMICO GIOACCHINO RUSSO 5A SIA
ROSSELLA EMANUELEISTITUTO LICEO SCIENTIFICO "E. FERMI" 5° SEZ. AT
EMANUELE CALI'ISTITUTO LICEO SCIENTIFICO "E. FERMI" 5° SEZ. CT
BEATRICE BONINELLI ISTITUTO LICEO SCIENTIFICO "E. FERMI" 5°C SEZ. s.a.
VIRGILLITO GIULIA MARIA CONSUELOISTITUTO FRANCESCO DE SANCTIS 5°Sez. AL
SIMONA DONSI'ISTITUTO FRANCESCO DE SANCTIS 5°Sez. CL
SAMUELE GULISANO ISTITUTO ALBERGHIERO ROCCO CHINNICI DI SANTA MARIA LICODIA
LORENZO COSTARELLIISTITUTO FRANCESCO DE SANCTIS 5°Sez. AL
GLORIA MASTROIANNI ISTITUTO FRANCESCO DE SANCTIS 5°Sez. CL
AGNESE MARIA LUISA TORRISI ISTITUTO LICEO SCIENTIFICO "E. FERMI" 5° SEZ. D
ADRIANO CAMONITAISTITUTO TECNICO ECONOMICO "G RUSSO " 5A Sez. SIA
EMANUELE CALI' ISTITUTO LICEO SCIENTIFICO "E. FERMI 5° Sez. s.a.
SARAH LAUDANIISTITUTO FRANCESCO DE SANCTIS 5°Sez. AL
VALERIA SANTORO LICEO LINGUISTICO "F. DE SANCTIS" 5° Sez. DL.
SALVATORE LONGO LICEO LINGUISTICO "F. DE SANCTIS" 5° Sez. DL.
ALESSIA DE RICCARDISLICEO LINGUISTICO "F. DE SANCTIS" 5° Sez. DL.
GIADA PALUMBOLICEO LINGUISTICO "F. DE SANCTIS" 5° Sez. DL.
ALESSANDRO DI MATTEA ISTITUTO LICEO SCIENTIFICO "E. FERMI" 5° Sez. B
ALESSIA ZACCOISTITUTO FRANCESCO DE SANCTIS 5°Sez. AL
VIOLA EMANUEL FRANCESCO IPPSAT Rocco Chinnici classe 5 sezione G
LEANZA CRISTINAISTITUTO FRANCESCO DE SANCTIS 5°
CONIGLIELLO VALERIAISTITUTO LICEO SCIENTIFICO "E. FERMI" CLASSE 5° Sez. D
ALI' CHIARA RITAISTITUTO LICEO LINGUISTICO "F. DE SANCTIS" CLASSE 5° Sez. DL
CRISTINA LEANZAISTITUTO FRANCESCO DE SANCTIS 5°Sez.
BARBARA PELLERITI ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "G. RUSSO" 5° Sez. A Turismo
GIULIA FURNARI ISTITUTO LICEO SCIENTIFICO "E. FERMI" 5° Sez. D
CRISTINA BOTTINIISTITUTO FRANCESCO DE SANCTIS 5°Sez. BP
PEDALINA CARMINEISTITUTO TECNICO ECONOMICO "G RUSSO " 5A Sez. SIA
ALESSIA RAPISARDASCUOLA F. DE SANCTIS PATERNÒ, CLASSE 5°BP.
FURNÓ MARTINAISTITUTO TECNICO ECONOMICO "G. RUSSO"
SPITALERI GAIA BARBARAISTITUTO TECNICO ECONOMICO "G. RUSSO"
AGATA SINATRALICEO LINGUISTICO "F. DE SANCTIS" 5° DL
GIUSEPPE DI PALERMO ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "G. RUSSO" CLASSE 5B SIA
LO BELLO YLENIAISTITUTO ALBERGHIERO ROCCO CHINNICI DI SANTA MARIA LICODIA
GIULIA SANTANOCITOLICEO SCIENTIFICO "ENRICO FERMI" CLASSE 5 SEZ. BT
MARIAGRAZIA CATENAISTITUTO LICEO SCIENTIFICO "E. FERMI" 5° Sez. BT
FEDERICO GALLOISTITUTO LICEO SCIENTIFICO "E. FERMI" 5° Sez. D
ELENA CORALLOISTITUTO LICEO SCIENTIFICO "E. FERMI" 5° Sez. BT
BARBAGALLO BARBARA PIA ISTITUTO FRANCESCO DE SANCTIS 5°Sez. BL
PAOLA MARIA BORZI ISTITUTO FRANCESCO DE SANCTIS 5°Sez. BL
ALESSIA LUCIA COSENTINO ISTITUTO FRANCESCO DE SANCTIS 5°Sez. BL
ALESSANDRA CANNATALICEO CLASSICO MARIO RAPISARDI CLASSE 5° Sez. A
GIULIA PATERNO'LICEO CLASSICO MARIO RAPISARDI CLASSE 5° Sez. A
VIVIANA CORSAROLICEO CLASSICO MARIO RAPISARDI CLASSE 5° Sez. A
MATTEO ARDIZZONEISTITUTO LICEO SCIENTIFICO "E. FERMI" 5° Sez. BT
MARTINA SEMA ISTITUTO LICEO SCIENTIFICO "E. FERMI" 5° Sez. A
MERENNINO SIMONE GIUSEPPEISTITUTO LICEO SCIENTIFICO "E. FERMI" 5° Sez. A
SALVATORE CALVAGNALICEO CLASSICO MARIO RAPISARDI CLASSE 5° Sez. B
FRANCESCO ALLEGRA ISTITUTO LICEO SCIENTIFICO "E. FERMI" 5° Sez. B
STEFANO LAUDANI ISTITUTO LICEO SCIENTIFICO "E. FERMI" 5° Sez. B
SALVATORE EMANUELE BELLIAISTITUTO TECNICO ECONOMICO GIOACCHINO RUSSO 5
GABRIELE GUARNERA LICEO CLASSICO MARIO RAPISARDI CLASSE 5° Sez. A
LIZZIO GIUSEPPE ISTITUTO TECNICO ECONOMICO GIOACCHINO RUSSO 5
LA MANNA MARIA PAOLA LICEO CLASSICO MARIO RAPISARDI CLASSE 5° Sez. B
ALESSIO DI MAREISTITUTO LICEO SCIENTIFICO "E. FERMI" 5° Sez. BSA
ANNA TERRANOVA LICEO CLASSICO MARIO RAPISARDI CLASSE 5° Sez. A
REBECCA TOMASELLOI.I.S Mario Rapisardi di Santa Maria di Licodia. Indirizzo liceo delle scienze umane opz. economico-sociale. Classe 5^N
GABRIELE GUARNERA LICEO CLASSICO MARIO RAPISARDI CLASSE 5° Sez. A
Segui 95047