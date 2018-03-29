CESARO’: RIAPRE VILLA MIRAGLIA, RESORT IN UN PANORAMA DA FAVOLA – LE FOTO

Riapre Villa Miraglia. Il resort della Città Metropolitana di Messina, ha riaperto i battenti dopo la chiusura avvenuta nel febbraio del 2010. La cerimonia di inaugurazione è stata eseguita sotto una...

Riapre Villa Miraglia. Il resort della Città Metropolitana di Messina, ha riaperto i battenti dopo la chiusura avvenuta nel febbraio del 2010. La cerimonia di inaugurazione è stata eseguita sotto una suggestiva e copiosa nevicata, che ha imbiancato il paesaggio, posto a quota 1.502 metri sul livello del mare, rendendolo fiabesco e spettacolare. Grazie all’impegno dei fratelli Mazzurco, lo storico immobile è stato ristrutturato e trasformato, rendendolo unico ed incantevole. I fratelli Antonio, Mariella e Rino, hanno raggiunto picchi di eccellenza culinaria davvero importanti sotto la guida dei genitori Rosario e Vincenza Riolo (che hanno tagliato il nastro inaugurale). Erano presenti: l’assessore regionale Bernadette Grasso, il senatore Bruno Mancuso, l’on. Francesco Calanna, il sindaco di Cesarò, Salvatore Calì, con quelli dei comuni vicini. Per la Città Metropolitana di Messina è intervenuto il commissario straordinario, con funzioni di Consiglio, Filippo Ribaudo; il comandante della Compagnia dei Carabinieri di S. Stefano di Camastra, tenente Martina Perazzolo. Subito dopo la conferenza stampa, padre Nunzio Vasta, parroco di Cesarò, ha benedetto l’edificio. «Il nostro sarà un impegno totale – ha detto Rino Mazzurco, ringraziando le autorità politiche, religiose e civili intervenute – Ci adopereremo con tutte le nostre forze per portare avanti questa struttura». «Qui – ha aggiunto l’ex commissario Calanna – si è realizzata la giusta sinergia fra pubblico e privato». Nelle foto di Luigi Saitta, una panoramica totale tra scenari da favola e camere allestite con gusto e tradizione. All’inaugurazione ha collaborato anche l’Istituto Alberghiero “Falcone” di Maniace.