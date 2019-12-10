CHIUSA L’AUTOSTRADA CATANIA – SIRACUSA TRA GLI SVINCOLI DI PASSO MARTINO E LENTINI
L’autostrada Catania – Siracusa è chiusa in direzione sud, tra gli svincoli di Passo Martino e Lentini.
Il provvedimento si è reso necessario per procedere a una verifica al sistema dell’impianto antincendio all’interno della galleria San Demetrio.
Fino alla riapertura dell’autostrada, prevista per le 16 di oggi, l’itinerario alternativo è costituito dalla strada statale 114 “Orientale Sicula”.
