CHIUSA PER DUE NOTTI LA LA SP 102/II ALL'ALTEZZA DEL PASSAGGIO A LIVELLO SFERRO

Nelle notti del 3 e 4 settembre (dalle ore 20:00 alle ore 6:00) resterà chiusa al transito veicolare e pedonale la Strada provinciale 102/II all’altezza del passaggio a livello vicino la stazione di Sferro, in territorio di Paternò, dove la RFI sta svolgendo lavori urgenti ed indifferibili alla sede ferroviaria.

L’ordinanza di chiusura, che esclude i mezzi di soccorso e di cantiere, è stata emessa dalla Città metropolitana di Catania.

La ditta esecutrice è responsabile della installazione dei segnali di sbarramento ed indicazione del percorso alternativo.

La S.p. 102/II interessa i comuni di Paternò e Castel di Iudica; si diparte dal villaggio Sferro, innesto sulla S.S.192, al bivio con Castel di Iudica innesto S.p.25/II.