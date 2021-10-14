CHIUSA SS121 IN TERRITORIO DI MISTERBIANCO PER RIMOZIONE INSEGNA, TRAFFICO CONGESTIONATO DIREZIONE PATERNÒ
AGGIORNAMENTO ORE 17.15
Alle 17.00 la situazionale è tornata alla normalità ,la carreggiata è stata liberata dai mezzi dei Vigili del fuoco dopo aver messo in sicurezza il tratto stradale.
Traffico bloccato sulla ss121 in direzione Paternò.
Per consentire le operazioni in sicurezza della rimozione di un insegna sulla superstrada 121 nei pressi dello svincolo Misterbianco Sieli è stata chiusa la superstrada ss121 in territorio Misterbianco
Sul posto stanno operando con l'ausilio dell'autoscale , che si trova al centro della carreggiata, i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza il tratto stradale.
La viabilità è stata chiusa al traffico con uscita obbligatoria nello svincolo Misterbianco Centro.
Gli uomini della Polizia Municipale di Misterbianco per la gestione del traffico.
Il traffico è congestionato , si registrano lunghe code a partire dalla circonvallazione di Catania.
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO