CHIUSE DA DOMANI AL TRANSITO SINO AL 28 GIUGNO SULL'ASSE DEI SERVIZI , LE RAMPE DI ENTRATA E USCITA - LIBRINO

Ordinanza di chiusura totale al transito veicolare delle rampe dell'Asse dei Servizi (entrata e uscita da Librino) e del cavalcavia sulla Sp 55, con decorrenza lunedì 10 Maggio e sino al 28 giugno 202...

A cura di Redazione 09 maggio 2021 18:08

