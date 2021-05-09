CHIUSE DA DOMANI AL TRANSITO SINO AL 28 GIUGNO SULL'ASSE DEI SERVIZI , LE RAMPE DI ENTRATA E USCITA - LIBRINO
Ordinanza di chiusura totale al transito veicolare delle rampe dell'Asse dei Servizi (entrata e uscita da Librino) e del cavalcavia sulla Sp 55, con decorrenza lunedì 10 Maggio e sino al 28 giugno 2021, in entrambi i sensi di marcia, è stata emessa dall’ufficio tecnico della Città metropolitana di Catania per consentire i lavori di manutenzione in sicurezza.
Potranno transitare solo i mezzi di soccorso e di cantiere.
Si fa obbligo ai conducenti di tenere un comportamento prudente in conseguenza della segnaletica verticale di pericolo.
L’Asse dei Servizi, ricadente nel territorio del Comune di Catania, si sviluppa dalla Rotonda del “Faro Biscari” sino al cavalcavia della Tangenziale. La segnaletica necessaria sarà predisposta dall'Impresa titolare dei lavori che si farà carico della opportuna vigilanza a tutela della pubblica incolumità.
Il rispetto degli obblighi, dei divieti e delle limitazioni cui gli utenti della strada devono uniformarsi verrà verificato dagli organi di Polizia stradale e per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.
Il percorso alternativo potrà essere così dirottato:
-Chiusura Uscita Librino
- Asse dei Servizi Proseguire su viale Castagnola fino a viale Vigo, via Gelso Bianco, 1° e 2° rotonda verso la statale 192, dalla seconda rotonda direzione Asse dei Servizi, rotonda Bicocca zona industriale Centro Commerciale Porte di Catania, riprendere Asse dei Servizi, oppure continuare in direzione Catania per uscita direzione Aeroporto;
-Chiusura Entrata Asse dei Servizi -
Librino Proseguire su Asse dei Servizi, uscita centro commerciale "Porte di Catania” - rotonda Bicocca, a destra e proseguire per la statale 192, alla rotonda a destra continuare fino via Gelso Bianco, a sinistra -Viale Vigo e alla rotonda a destra viale Castagnola- Librino.