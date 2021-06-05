95047

CHOC A ROMA, TROVATO UN UOMO PRIVO DI TESTA IN UNA VALIGIA

Il corpo di un uomo è stato trovato in una valigia in strada a Roma, in via Federico Sacco in zona Santa Maria del Soccorso.L'uomo è stato identificato dalla polizia: si tratta di Luca De Maglie, 37en...

05 giugno 2021 17:34
News
Il corpo di un uomo è stato trovato in una valigia in strada a Roma, in via Federico Sacco in zona Santa Maria del Soccorso.

L'uomo è stato identificato dalla polizia: si tratta di Luca De Maglie, 37enne con precedenti.

Interrogata dalla squadra mobile la compagna dell'uomo, A.R. di 39 anni,  ha detto di essersi sbarazzata del corpo del 37enne, morto da giorni.

La donna, si apprende da fonti di polizia, è stata denunciata per occultamento di cadavere.

Sarà l'utopsia, che verrà effettuata nelle prossime ore, a chiarire le cause della morte.

Sul corpo del 37enne la polizia non avrebbe ritrovato segni evidenti di violenza.

L'ipotesi più accreditata al momento sembra essere quella di una morte per overdose.

 

