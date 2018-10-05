CINEMA SICILIANO IN LUTTO: MORTO GILBERTO IDONEA

E’ morto a 72 anni l’attore catanese Gilberto Idonea. Si è spento per un arresto cardiaco. Considerato l’emulo di Angelo Musco, per molti anni ha calcato i principali palcoscenici della Sicilia e d’It...

E’ morto a 72 anni l’attore catanese Gilberto Idonea. Si è spento per un arresto cardiaco. Considerato l’emulo di Angelo Musco, per molti anni ha calcato i principali palcoscenici della Sicilia e d’Italia, con una propria compagnia, rappresentando i classici siciliani di Martoglio, Pirandello e Verga.

Il suo debutto cinematografico è avvenuto nel 1978 nel film “Turi e i paladini”. Ha al suo attivo parecchi film, tra cui “Malèna” di Giuseppe Tornatore, “La donna del treno” di Carlo Lizzani e “Il consiglio d’Egitto” di Emidio Greco. In televisione ha recitato in diverse serie, tra cui “La piovra 8 – Lo scandalo”, mentre è stato coprotagonista ne “La piovra 10”.

Nel 70º anniversario della scomparsa di Angelo Musco, ha presentato un spettacolo in omaggio al grande comico catanese dal titolo “One man show” che partendo dal Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania è stato poi presentato anche in diversi teatri americani.

A un anno dal debutto nel suo “One Man Show” è tornato il 9 novembre al Bellini con “La finestra”, un lavoro di impegno civile scritto dai giornalisti palermitani Felice Cavallaro e Filippo D’Arpa. Nel 2009 è stato uno dei comici fissi del programma “Insieme”, trasmesso su Antenna Sicilia.