COCA COLA RITIRATA DAL MERCATO: PRESENZA DI VETRO NELLA BEVANDA. I LOTTI INTERESSATI

Ritirati dal mercato alcuni lotti della Coca Cola. In particolare, il richiamo riguarda le bottiglie della bevanda venduta in confezioni di vetro da 33cl in confezioni da 24 pezzi ciascuna. A darne no...

Ritirati dal mercato alcuni lotti della Coca Cola. In particolare, il richiamo riguarda le bottiglie della bevanda venduta in confezioni di vetro da 33cl in confezioni da 24 pezzi ciascuna. A darne notizia è il Ministero della Salute attraverso il suo portale web dedicato agli Avvisi di sicurezza e ai Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori. Il richiamo è stato necessario per un “possibile rischio fisico” per i consumatori a causa della possibile presenza di filamenti di vetro.

Il sito del Ministero riporta i lotti interessati dal richiamo. (QUI TUTTE LE INFORMAZIONI DEL MINISTERO) Al momento sono dieci ma non è escluso il coinvolgimento di altri. stock. La motivazione è identica per tutti e riguarda il possibile rischio fisico per i consumatori a causa di una possibile presenza di filamenti di vetro. Le bottiglie sono state confezionate da nello stabilimento di Nogara, in provincia di Verona.

Ecco i lotti sottoposti a ritiro:

I lotti di Coca cola interessati dal richiamo sono dieci e riguardano tutti la Cola Coca Original Taste.

Si tratta dei numeri: L201027 con data di scadenza fissata al 27-10-2021;

L201024 con data di scadenza fissata al 24-10-2021;

L201028 con data di scadenza fissata al 28-10-2021;

L201026 con data di scadenza fissata al 26-10-2021;

L201029 con data di scadenza fissata al 29-10-2021;

L201031 con data di scadenza fissata al 31-10-2021;

L201030 con data di scadenza fissata al 30-10-2021;

L201103 con data di scadenza fissata al 03-11-2021;

L201201 con data di scadenza fissata al 01-12-2021;

L201202 con data di scadenza fissata al 02-12-2021