COLLETTA ALIMENTARE, A CATANIA PARTECIPANO L'ARCIVESCOVO GRISTINA E L'EX CALCIATORE BIAGIANTI

-S.E. l’Arcivescovo di Catania Mons. Salvatore Gristina, l’ex capitano del Calcio Catania Marco Biagianti, il direttivo di Compagnia delle Opere Sicilia. È stato un inizio di giornata intenso per la 25° Colletta Alimentare che dopo la pioggia delle prime ore del mattino ha visto splendere un sole primaverile già al superstore Decò Balatelle dove abbiamo incontrato l’ex capitano del Calcio Catania oggi nelle vesti di capitano della #Colletta21. Il calciatore ha emozionato tutti con la voglia, concreta e tangibile, di fare qualcosa per chi non può. E così pettorina da volontario e carrello tra le mani, non solo ha invitato i clienti a donare qualcosa, ma ha inforcato il carrello e l’ha riempito di tutti quei generi alimentari che lui vorrebbe ricevere se si trovasse nella condizione di non poter contare su un pasto garantito. Via libera quindi a omogeneizzati di frutta, pasta, latte, pelati, olio di oliva, tonno e carne in scatola senza guardare marca e prezzo ma con un occhio attento alla scadenza più lunga possibile. Un carrello ricco e variegato quello che Biagianti ha portato alla cassa, eppure ha avuto il dubbio, fino all’ultimo, se ciò che aveva preso sarebbe bastato.

“Sto partecipando alla Giornata della Colletta Alimentare come volontario - ha detto Marco Biagianti - perché la ritengo un’iniziativa importantissima nata per aiutare chi ha bisogno. Per questo invito tutti a partecipare e condividere questo gesto di generosità non solo oggi, ma in tutti i giorni dell’anno”. Dopo aver fatto la spesa Biagianti ha continuato il suo supporto alla #Colletta21 aiutando i volontari.

L’intero direttivo di CdO Sicilia ha partecipato come volontario al Decò di piazza Borgo accogliendo col sorriso i clienti e i tanti prodotti che hanno lasciato in dono. “La Colletta è un giorno speciale - conferma Toti Contrafatto presidente Compagnia delle Opere della Sicilia - perché rappresenta la sensibilizzazione alla raccolta del cibo per chi non ne ha, ma è anche la conferma che la povertà esiste tutti i giorni dell’anno e che è in aumento. Facciamo servizio anche alla Caritas e se, fino a un paio di anni, fa la percentuale di chi veniva alla mensa era composta soprattutto da extracomunitari, adesso la realtà si è ribaltata e sono i catanesi ad avere bisogno di conforto e sostegno. CdO ha al suo interno la doppia anima profit e non-profit, questo taglio trasversale - conclude Contrafatto - ci consente di avere una visione più ampia che non mira solo al profitto ma apre orizzonti più ampi”.

L’arcivescovo di Catania, S.E. Mons. Gristina, ha fatto la spesa al Lidl di via Acquicella. Nel giro tra i corridoi è stato aiutato dai volontari e da Padre Massimo mentre S.E. distribuiva benedizioni a chi stava facendo la spesa. «Sono particolarmente lieto di poter partecipare quest’anno alla Colletta Alimentare - ha detto Gristina - che si svolge per la 25° volta in Sicilia e rappresenta un momento molto importante per la nostra società: coinvolge tanti giovani in modo incoraggiante ed esprime il senso della solidarietà. Donando facciamo un gesto significativo per gli altri e ci permette di accrescere la comprensione in noi stessi. Non priviamoci quindi della gioia - ha concluso Mons. Gristina - di sperimentare la solidarietà, la carità e la vicinanza verso gli altri. Non dimentichiamo che stanotte, con l’ingresso della prima domenica dell’Avvento inizia il cammino per il Natale».

Appuntamenti importanti, sentiti e partecipati che migliorano la percezione di chi ci sta intorno e fanno affiorare, improvvisamente, immensi sorrisi. “Ecco perché siamo felicissimi, oggi dopo due anni di stop, di partecipare alla Colletta Alimentare che si svolge in presenza, in 800 supermercati in Sicilia. Tanti volontari stanno accogliendo i clienti all’ingresso dei supermercati chiedendo in dono un po’ della loro spesa. Quanto raccolto verrà ridistribuito in Sicilia entro le feste di Natale per aiutare 250mila siciliani. La Colletta non finisce oggi - sottolinea Maugeri - continua da domani, 28 novembre, al 5 dicembre online o attraverso le carte Epipoli esposte nei supermercati».

Per chi non riuscisse a recarsi in uno dei punti vendita aderenti, sarà possibile donare la spesa anche online: dal 29 novembre al 10 dicembre su Amazon.it/bancoalimentare, dal 22 novembre al 5 dicembre su Esselunga.it e dal 26 novembre al 5 dicembre su Easycoop.com.

Inoltre, da domenica 28 novembre a domenica 5 dicembre 2021 la Colletta Alimentare continuerà anche attraverso le Charity Card di Epipoli, da 2, 5 o 10 euro, disponibili nei supermercati aderenti all’iniziativa oppure online sul sito www.mygiftcard.it. Le donazioni saranno poi convertite in alimenti.

Testimonial della Colletta Alimentare 2021 è il calciatore Giorgio Chiellini, protagonista di uno spot di lancio dell’iniziativa solidale realizzato da Mate Agency. L’iniziativa è stata promossa anche sui social tramite un video a cui hanno partecipato Andrea Delogu, Claudio Marchisio, Claudia Penoni, Paolo Cevoli, Norma Cerletti, Giusy Buscemi.

La Colletta Alimentare, gesto con il quale la Fondazione Banco Alimentare aderisce alla Giornata Mondiale dei Poveri 2021 indetta da Papa Francesco, è resa possibile grazie alla collaborazione con l’Esercito, con l’Associazione Nazionale Alpini, con l’Associazione Nazionale Bersaglieri, con la Società di San Vincenzo De Paoli, con la Compagnia delle Opere Sociali e altre associazioni caritative.

Per consultare i punti vendita aderenti visita il sito www.colletta.bancoalimentare.it