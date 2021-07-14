Come trovare compagnia quando si viaggia da soli

Un famoso film che ha ispirato tanti viaggiatori, Into the wild, ci ha lasciato la celebre citazione “La felicità è vera solo se condivisa”. Anche per i più intrepidi esploratori solitari, quindi, tro...

Un famoso film che ha ispirato tanti viaggiatori, Into the wild, ci ha lasciato la celebre citazione “La felicità è vera solo se condivisa”. Anche per i più intrepidi esploratori solitari, quindi, trovare dolce compagnia può essere un modo per arricchire l’esperienza di viaggio. Per questo abbiamo stilato alcuni consigli per chi voglia fare incontri, e magari scoprire il romanticismo, mentre si esplorano luoghi nuovi e affascinanti.

Un approccio inaspettato

Usa i siti di incontri per trovare persone

Un modo per trovare compagnia quando si viaggia da soli è quello di sfruttare le potenzialità dei siti di incontri per conoscere qualcuno che vive nella nostra destinazione. Questo approccio sta diventando popolare negli ultimi anni, soprattutto tra i giovani, grazie alla comodità di trovare contatti interessanti su app e piattaforme per appuntamenti.

Adesso abbiamo l’occasione di fare delle ricerche sulla città dove vorremmo passare le vacanze. A Enna ci sono dei bellissimi posti romantici da visitare con il proprio partner. Se si è single sarà possibile consultare alcuni annunci per incontri a Enna prima di un viaggio in quell’area della Sicilia e iniziare a chattare già prima della partenza con persone del luogo. Si sa, del resto, che avere qualcuno della zona a fare da guida è il modo migliore per scoprire le meraviglie nascoste di qualsiasi meta di viaggio.

Fai sapere i tuoi obiettivi in ​​anticipo

Se si utilizza un sito di incontri allo scopo di trovare compagnia per il proprio viaggio, è importante far sapere in anticipo all’altra persona che cosa si cerca. Che si tratti di un po’ di compagnia e chiacchiere senza impegno, di avventure casuali o persino di una relazione più seria, è bene dirlo onestamente fin da subito. Lo si può fare sia scrivendolo sul proprio profilo che raccontandolo onestamente via messaggi.

Sii pronto per sentimenti romantici inaspettati

Infine, qualunque sia l’intenzione iniziale, è bene rimanere aperti a possibili sentimenti romantici inaspettati. Proprio in viaggio, lontano dalla quotidianità e dagli impegni più noiosi, capita infatti che il cuore sia ben disposto ad aprirsi a qualcuno di speciale.

Modo convenzionale

Conoscere persone sul posto

Un altro modo per trovare compagnia in viaggio è quello, più tradizionale, di conoscere persone direttamente sul posto. Si può trattare in questo caso di altri turisti e visitatori, oppure di gente del luogo a cui chiedere informazioni sui posti da visitare o aggiornamenti su eventuali eruzioni dell’Etna. Tra una chiacchiera e l’altra in un ristorante o in attesa alla fermata dell’autobus, chissà, si può trovare una compatibilità inaspettata e sorprendente. Per utilizzare questo approccio, naturalmente, bisogna lasciarsi alle spalle la timidezza e sapere come attaccare bottone in modo disinvolto con sconosciuti. Può funzionare molto bene, quindi, ma forse non è adatto proprio a tutti.

Cercare gruppi con altri turisti online

Una via di mezzo tra la comodità dei siti di incontri e la spontaneità dell’incontrare qualcuno direttamente sul posto è conoscere altri viaggiatori solitari online. Ci sono infatti forum, gruppi Facebook e piattaforme dedicate proprio a questo tipo di amicizie e relazioni tra chi ama viaggiare. Alcune sono più generiche, mentre altre sono specializzate in mete e luoghi precisi. Si può in questo caso scrivere un post indicando in quali date ci si troverà nella destinazione e il desiderio di trovare compagnia durante il proprio viaggio.

Non dimenticare la cautela

Quando si cerca compagnia per le proprie avventure intorno al mondo è sempre importante ricordarsi di fare attenzione a possibili malintenzionati. Certo, la maggior parte dei viaggiatori sono persone aperte, simpatiche e tranquille, ma purtroppo in ogni ambiente c’è qualche mela marcia da cui tenersi alla larga. Non c’è proprio bisogno di spingersi fino al Triangolo delle Bermude per avere esperienze di viaggio poco piacevoli.

Per evitare situazioni negative, quindi, è fondamentale seguire alcune accortezze, come far sempre sapere a qualcuno di fidato dove si va e con chi. Avere il cellulare carico e a portata di mano può evitare di restare isolati in un posto sconosciuto. Soprattutto per le donne, meglio non spingersi in luoghi deserti con degli sconosciuti, ma è bene restare in posti più frequentati e accessibili.

Da non sottovalutare anche il rischio di furti o truffe: portafoglio, documenti e oggetti di valore vanno sempre portati con sé, in un marsupio o una borsa a tracolla e lontani dalla vista. Anche se si incontra qualcuno di interessante, poi, attenzione a non condividere troppi dettagli personali che possano essere utilizzati a scopo di frode.

Abbiamo visto allora che un viaggio, anche se organizzato da soli, può facilmente diventare un’esperienza ricca di nuove esperienze e conoscenze inaspettate. Bisogna soltanto decidere di aprirsi a incontri di vario tipo, per trovare lontano da casa amicizie speciali e forse anche un po’ di batticuore.