COMUNICATO DI ANGELO PETRALIA VICE SEGRETARIO PROV PD CATANIA

Il nostro Paese, le sue istituzioni hanno dimostrato in questi lunghi mesi grande senso di responsabilità nel contenere il contagio da Covid-19. Non possiamo ora vanificare gli sforzi fatti. Pertanto,...

Il nostro Paese, le sue istituzioni hanno dimostrato in questi lunghi mesi grande senso di responsabilità nel contenere il contagio da Covid-19. Non possiamo ora vanificare gli sforzi fatti. Pertanto, l’invito rivolto a tutti i cittadini è di non abbandonare le regole di prudenza, soprattutto, nel mantenimento della distanza interpersonale e nell’utilizzo della mascherina, allontanandosi, ove possibile, da assembramenti che sono sempre fonte di rischio”. E’ l’appello che rivolgiamo nella settimana che culminerà con il week end di Ferragosto.

“C’è la sensazione che l’epidemia sia ormai alle spalle ma purtroppo il virus è ancora presente e ci rende vulnerabili. L’Invito ai più giovani, forze sociali, forze del ordine che in questo momento sono impegnati nel garantire le attività che possano essere di sostegno a tutta la società per contrarre il rischio dei contagi. Per questo motivo, si esortano, soprattutto, gli esercizi pubblici a mantenere alto il controllo, affinché queste giornate deputate al divertimento ed alla spensieratezza, rimangano tali per tutti.

infine, non possiamo non indirizzare i più universali e profondi sentimenti di gratitudine, stima, rispetto e solidarietà a tutto il personale medico, infermieristico, paramedico e a quanti con abnegazione e generosità lottano quotidianamente per contrastare la diffusione del contagio.

Diamo una mano all’Italia e alla nostra amata terra.

Angelo Petralia: Angelo Petralia vice Segretario prov pd Catania

componente della segreteria.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO