CON L'AUTO GIÙ DA UN PONTE A RAGUSA, UN GIOVANE E LA MADRE SALVI PER MIRACOLO

Un'auto ha sfondato la ringhiera metallica nei pressi della ferrovia ed è precipitata da un cavalcavia da un'altezza di sei metri finendo sulla linea ferrata.

È accaduto, ieri intorno alle 14, in piazza Vann'Antò a Ragusa.

Nell'auto, una Ford Fiesta, c'erano un giovane e la madre. I due sono usciti dall'abitacolo, per fortuna senza gravi conseguenze, sono stati soccorsi e portati in ospedale. Il traffico dei treni sulla linea ferrata è stato interrotto.

Sul posto la polizia, la Polizia locale e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area. I vigili attendono un carrello ferroviario per poter portare via l'auto dalla linea ferrata e permettere le verifiche tecniche e il ripristino del traffico ferroviario.