CONFERENZA STAMPA DEL PREMIER CONTE ALLE ORE 19.30

Il Premier Conte terrà una nuova conferenza stampa oggi, venerdì 10 aprile 2020. Dopo aver annullato la conferenza in programma per ieri, 9 aprile, il Presidente del Consiglio italiano tornerà a parlare alla nazione oggi pomeriggio. L’orario di inizio della conferenza di Giuseppe Conte oggi è previsto alle ore 19.30.

Nel corso del discorso di oggi pomeriggio il Presidente del Consiglio Conte aggiornerà tutti gli italiani sull’emergenza Coronavirus, spiegherà quello che succederà nel Paese nel corso delle prossime settimane e molto probabilmente confermerà il prolungamento del lockdown fino al prossimo 3 maggio.

E' POSSIBILE SEGUIRE LA CONFERENZA STAMPA IN DIRETTA CLICCANDO QUI

DATI SICILIA

Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 31.156 28.742 (+2.414 rispetto a ieri).

I dati in Sicilia segnalano un numero di positivi di 1967 (piu 25 rispetto ad ieri).

Le persone attualmente in terapia intensiva è 63 con un decremento di uno rispetto ad ieri .

Si aggrava il bilancio dei deceduti con ben 148 persone morte con un incremento di 10, rispetto ad ieri

DATI ITALIA

Sono 18849 i morti in Italia nella crisi coronavirus. Rispetto a ieri, sono stati registrati altri 570 decessi, secondo i dati diffusi dalla Protezione Civile. I guariti in totale sono 30455, con un incremento di quasi 2000 unità nelle ultime 24 ore. I casi attualmente positivi sono 98273 (+1396): in isolamento domiciliare 66534 persone, 28242 sono ricoverate e 3497 (-108), in terapia intensiva.

Bilancio Italia aggiornato ad oggi:

• casi attuali: 98.273 (+1.396)

• morti: 18.849 (+570)

• guariti: 30.455 (+1.985)

TOTALE CASI: 147.577 (+3.951)