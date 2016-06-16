"Consorzio di Bonifica, la situazione è drammatica"

L'intervento del sindaco Mangano e dell'assessore Borzì: "C'è il rischio concreto che non si riesca ad assicurare l'acqua agli agricoltori nemmeno per l'intera stagione irrigua

95047.it "L'esito della riunione che si è svolta ieri con l'Assessore all'Agricoltura sul Consorzio di Bonifica ci conferma purtroppo che la drammaticità della situazione non viene compresa a pieno dall'Amministrazione regionale.

C'è il rischio concreto che il Consorzio di Bonifica della Piana di Catania non riesca ad assicurare l'acqua agli agricoltori nemmeno per l'intera stagione irrigua 2016". Lo scrivono in una nota il sindaco Mangano e l'assessore Borzì.

Che proseguono: "Noi sindaci continueremo quindi a chiedere alla politica regionale di intervenire, interpellando al più presto tutti i deputati della Provincia.

Nell'immediato, però, è indispensabile scongiurare i danni irreversibili alle coltivazioni e mettere subito gli agricoltori in condizione di irrigare.

Auspichiamo una riforma seria sei Consorzi Idrici siciliani in grado di garantire un servizio razionale ed efficiente ai nostri agricoltori, la stabilizzazione e la produttività dei lavoratori dei Consorzi, costi congrui alle Aziende agricole e, soprattutto, la salvaguardia del territorio e delle nostre coltivazioni.

Chiedo quindi al Direttore del Consorzio ed al Commissario di fare tutto il possibile per dare immediatamente l'acqua agli utenti del Consorzio, ogni giorno di ritardo potrebbe significare la perdita di decine di migliaia di euro di reddito per le imprese agricole del nostro territorio".