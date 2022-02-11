CONTAGI COVID, PATERNÒ IN CONTROTENDENZA: «POSITIVI IN AUMENTO»
In controtendenza rispetto alle percentuali nazionali aumentano i contagi da Covid-19 a Paternò
Lo segnala l'amministrazione comunale i aggiornando, al 10 Febbraio 2022, i numeri relativi alla situazione epidemiologica sul territorio, con l’indicazione dei dati rilevati dal'Asp.
A Paternò risultano 823 positivi ben piu' 49 soggetti positivi al Covid-19 rispetto all'ultimo aggiornamento del 04 Febbraio 2022
Non sono stati resi noti, quanti di questi risultano ricoverati in ospedale
Peggiore pure il dato sulle persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che registra un balzo di + 120 soggetti , portando il dato delle persone in quarantena a 559
I DATI AGGIORNATI AL 10/02/2022
POSITIVI 823 soggetti attualmente positivi (+49 rispetto al 04 Febbraio 2022)
OSPEDALIZZATI NON COMUNICATO
QUARANTENA 559 (+120 rispetto al 04 Febbraio 2022)
