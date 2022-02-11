95047

CONTAGI COVID, PATERNÒ IN CONTROTENDENZA: «POSITIVI IN AUMENTO»

In controtendenza rispetto alle percentuali nazionali  aumentano i contagi da Covid-19 a PaternòLo segnala l'amministrazione comunale i aggiornando, al 10 Febbraio 2022, i numeri relativi alla situazi...

A cura di Redazione Redazione
11 febbraio 2022 13:20
CONTAGI COVID, PATERNÒ IN CONTROTENDENZA: «POSITIVI IN AUMENTO» -
News
Condividi

In controtendenza rispetto alle percentuali nazionali  aumentano i contagi da Covid-19 a Paternò

Lo segnala l'amministrazione comunale i aggiornando, al 10 Febbraio 2022, i numeri relativi alla situazione epidemiologica sul territorio, con l’indicazione dei dati rilevati dal'Asp.

A Paternò risultano 823 positivi ben piu' 49 soggetti positivi al Covid-19 rispetto all'ultimo aggiornamento del  04 Febbraio 2022

Non sono stati resi noti, quanti di questi risultano ricoverati in ospedale

Peggiore pure   il dato sulle persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che registra un balzo di + 120 soggetti , portando il dato delle persone in quarantena a 559

I DATI AGGIORNATI AL 10/02/2022
POSITIVI   823  soggetti attualmente positivi (+49  rispetto al  04 Febbraio 2022)
OSPEDALIZZATI NON COMUNICATO
QUARANTENA 559    (+120  rispetto al  04 Febbraio 2022)

AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 10/02/2022 ORE 19:45

Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 823. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 559. I dati sono in continuo aggiornamento.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047