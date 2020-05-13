CONTE: DECRETO RILANCIO DI 55 MLD, È PARI A DUE MANOVRE, TUTTI I PROVVEDIMENTI

Via libera del Consiglio dei ministri al decreto Rilancio."E’ un testo complesso, con oltre 250 articoli. Parliamo di 55 miliardi, pari a due manovre, due leggi di bilancio. Un lavoro incredibile con...

Via libera del Consiglio dei ministri al decreto Rilancio.

"E’ un testo complesso, con oltre 250 articoli. Parliamo di 55 miliardi, pari a due manovre, due leggi di bilancio. Un lavoro incredibile con i ministri e tutti gli staff tecnici, abbiamo portato a termine questa fatica", ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa. "Ogni ora di lavoro pesava perché sapevamo che dovevamo intervenire quanto prima. Sapevamo che il Paese era in attesa, abbiamo impiegato un po' di tempo ma non un minuto di più di quello strettamente necessario. La parola ora passerà al Parlamento. Con le forze di maggioranza, ma spero anche con il contributo dell'opposizione, mi auguro che questo testo possa essere migliorato", ha aggiunto il premier.

"C’è un paese in grande difficoltà, una comunità in grande sofferenza. La manovra per fronteggiare questa fase dell’emergenza contiene premesse affinché la ripartenza possa concretizzare già una prospettiva di ripresa economica e sociale. Ci sono persone rimaste senza lavoro e senza reddito, commercianti che rischiano di chiudere la loro attività, imprenditori che sono nell’assoluta incertezza: il vostro grido di allarme non ci è sfuggito, conosciamo questa fotografia dolorosa del paese e per questo ce l’abbiamo messa tutta facendoci carico di questa sofferenza", ha detto ancora.

ALCUNI DEI PROVVEDIMENTI APPROVATI:

25,6 miliardi solo per i lavoratori. C’è la cassa integrazione, erogata in modo semplice e rapido.

Per professionisti ed autonomi, 600€ immediati erogati da subito a chi ha già preso il bonus, A maggio, invece, il bonus salirà a mille euro ma sarà destinato solo a chi potrà dimostrare un calo di reddito o l’interruzione dell’attività

Prorogato il bonus baby sitter che potrà essere usato anche per pagare centro estivi e verrà raddoppiato per chi ancora non ne ha beneficiato. Estesi anche i congedi parentali.

Per le persone affette da disabilità: per loro svariati milioni per provvedere alle loro esigenze.

Stabilizziamo il corpo docente: 16.000 assunzioni pronte, aiuti economici anche al mondo universitario ed alla ricerca: è un importante investimento sul futuro, con 4000 ricercatori in più.

Bonus vacanze 2020 ovvero un voucher di 500 euro per l'Estate in Italia per chi ha un reddito inferiore a 40.000 euro

Stop, grazie all’ANCI, alla tassa di occupazione del suolo pubblico per le attività di bar e ristorazione.

Reddito di emergenza, un sostegno alle famiglie maggiormente in difficoltà a cui verranno forniti da 400 a 800 euro. Ai nuclei andranno due quote, con una cifra che varia sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare. Il sussidio verrà gestito dall’Inps e potrà richiederlo chi ha un Isee inferiore ai 15mila euro, un patrimonio mobiliare sotto i 10mila e non sarà cumulabile con il Reddito di cittadinanza.

Abolita la prima rata Imu per gli alberghi e gli stabilimenti balneari

Bonus al 110% per le ristrutturazioni edilizie.

Taglio delle bollette per le piccole attività produttive e commerciali. Si va a tagliare la quota fissa delle bollette per i mesi di maggio, giugno e luglio. Vengono stanziati 600 milioni per permettere ad Arera di alleggerire le bollette elettriche, arrivando a un azzeramento delle quote fisse per i clienti non domestici.

Rimandate a settembre tutte le tasse a carico delle imprese che hanno registrato cali di fatturato. La ripresa dei versamenti scatterà dal 16 settembre, e vanno dai versamenti delle ritenute all'Iva, passando per i contributi. I contribuenti dovranno saldare il 'debito' con il fisco in unica soluzione o in quattro rate.

Sospese le cartelle, fino a settembre, per imprese e cittadini. Le notifiche delle cartelle vengono rinviate al primo settembre, mentre la consegna degli atti di accertamento ripartirà alla fine dell'anno mentre per la notifica il termine è fissato dal primo gennaio al 31 dicembre 2021.

Bonus per l’acquisto di bici e monopattini, il bonus può arrivare al massimo fino a 500 euro e vale per le persone residenti in città con almeno 50mila abitanti.

Blocco licenziamenti Si allunga anche il blocco dei licenziamenti per motivi economici che passa da 2 a 5 me

Bollette più leggere per tre mesi per le piccole e medie imprese: l'intervento che potrebbe interessare 3,7 milioni di pmi prevede il taglio dei costi fissi i bolletta

Nessuno spostamento tra Regioni al momento è possibile

Tutte le imprese, fino a 250 milioni di fatturato, beneficeranno della cancellazione del saldo e acconto dell'Imposta regionale sulle attività produttive, che avrebbero dovuto versare a giugno.

Bonus babysitter e il congedo parentale che passa da 600 a 1.200 euro e si potrà spendere anche per le iscrizioni nei centri estivi dei più piccoli. Allo stesso modo viene confermato il congedo parentale fino a 30 giorni – pagato al 50% – per i genitori con figli fino a 12 anni: si potrà richiedere fino al 31 luglio.

