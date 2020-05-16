CONTE: “LUNEDÌ RIAPRONO BAR, RISTORANTI, NEGOZI, PARRUCCHIERI E CENTRI ESTETICI” IL 25 MAGGIO AL VIA LE PALESTRE, DAL 15 GIUGNO CINEMA E TEATRI»
"Stiamo affrontando un rischio calcolato nella consapevolezza che la curva epidemiologica potrebbe tornare a salire. I nostri principi rimangono gli stessi, prima di tutto la tutela della vita e della salute dei cittadini, e non sono negoziabili. Ma li dobbiamo declinare diversamente in questa fase". Lo dice il premier Giuseppe Conte in una conferenza stampa a Palazzo Chigi all'indomani dell'approvazione da parte del Consiglio dei ministri del decreto legge quadro sul secondo step della Fase 2. "Stiamo affrontando questo rischio e lo stiamo accettando, altrimenti non potremmo ripartire. Dovremmo aspettare la scoperta del vaccino, ma non ce lo possiamo permettere", aggiunge Conte.
ALCUNE DELLE PRINCIPALI DECISIONI
- Da lunedì stop alle autocertificazioni, si potrà andare dove si vorrà. necessarie soltanto per gli spostamenti tra Regioni che restano limitati fino al 3 giugno ai soli casi di emergenza e urgenti.
- Permangono i divieti per i positivi al virus, per chi ne ha i sintomi e di assembramento.
- Da lunedi 18 maggio, Riaprono negozi di vendita al dettaglio i servizi legati alla cura della persona come barbieri, parrucchieri e centri estetici, ristoranti, bar, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, pub, riprendono le funzioni religiose ma anche gli allenamenti degli sport di squadra (Serie A inclusa), riaprono anche gli stabilimenti balneari, via alla libera circolazioni nelle regioni, possibile incontrare gli amici, e spariscono le autocertificazioni.
- Fino al 3 giugno, manterremo le restrizioni di movimento solo tra le regioni. In procinto di questa data, valuteremo i rischi e procederemo alle riaperture.
- Fondamentale la mascherina che va indossata idoneamente, soprattutto al chiuso ma anche all’aperto, specie in luoghi affollati.
- Dal 25 maggio piscine, palestre e centri sportivi
- Dal 15 giugno riapriranno cinema e teatri.
- Dal 3 giugno ci si potrà muovere anche in Europa e rientrare in Italia senza affrontare la quarantena.
- Nei prossimi giorni partirà la sperimentazione dell’app Immuni
Dl domani sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale