CONTE: “OBBLIGO DELLA MASCHERINA NEI LUOGHI CHIUSI FINO AL 7 SETTEMBRE”

Mascherine e dispositivi anticontagio confermate fino al 7 settembre prossimo. Lo ha deciso il consiglio dei ministri nel dpcm che sarà in vigore dal 10 agosto al 7 settembre. Un documento, ha affermato il presidente Conte, approvato salvo intese “tecniche”.

Nel nuovo dpcm anti covid, ha affermato il premier, c’è la «proroga delle misure precauzionali minime: obbligo di mascherine, distanziamento di un metro, divieto di assembramento, lavarsi le mani frequentemente. Non vogliamo nuove restrizioni, anzi abbiamo previsto la ripartenza delle navi da crociera dal 15 agosto, delle fiere vere e proprie dal 1 settembre e la ripresa delle attività fieristiche con allestimenti che possono partire subito».

«Stiamo facendo bene, anche meglio di altri Paesi. Il tasso dell’Italia per contagi è tra i più bassi dell’Unione europea – ha spiegato ancora Conte -. Riceviamo attestati da tutto il mondo ma è merito di voi cittadini perché è col vostro comportamento responsabile che otteniamo risultati».

Nel decreto varato dal Governo, importante il rinnovo della cassa integrazione e la proroga del blocco dei licenziamenti, circa 5 miliardi di fondi per enti locali e un miliardo per la scuola, la fiscalità di vantaggio per il Meridion