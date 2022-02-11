CONTINUANO I LAVORI ED I DISAGI SULLA SS121, TRAFFICO CONGESTIONATO DIREZIONE CATANIA
Anche oggi, 11 Febbraio 2022 un altra giornata di passione per gli automobilisti che devono percorrere la superstrada in direzione Catania.
Proseguono i disagi sulla ss121, continuano i lavori di ripristino del manto stradale che si stanno svolgendo nella carreggiata in direzione Catania nel tratto tra lo svincolo Piano Tavola e Misterbianco Motta Sant'Anastasia,
Al momento la circolazione è congestionata, con coda di circa 2 km in direzione Catania , che inizia nei pressi dello svincolo di Belpasso Zona Industriale.
Forti rallentamenti si segnalano nei percorsi alternativi, specialmente sulla Sp13 che da Vaclorrente porta allo svincolo Misterbianco