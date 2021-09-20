CONTINUA IL CALDO, A PATERNÒ ALLE ORE 14 REGISTRATI 35,7°. LA CITTÀ PIU CALDA DELLA SICILIA

Continua un settembre anomalo dal punto di vista meteorologico.Come da previsione il fine settimana è stato caratterizzato sulla nostra isola da condizioni meteo tipicamente estive, con la presenza...

Continua un settembre anomalo dal punto di vista meteorologico.

Come da previsione il fine settimana è stato caratterizzato sulla nostra isola da condizioni meteo tipicamente estive, con la presenza di tempo stabile e soprattutto con temperature oltre le medie del periodo.

Dopo aver raggiunto il suo apice, la fase calda vede un progressiva attenuazione, che favorirà il ritorno di temperature più consone al periodo.

Paternò oggi, 20 Settembre 2021, con 35,7" gradi centigradi, e’ la temperatura più alta registrata in tutta l’Isola, a certificare il dato è la rete regionale Sias, seguita dai 35,2° gradi di Francofonte e dai 35,1° di Lentini, tante le città siciliane che hanno raggiunto i 30 gradi.

Persiste maggiore incertezza sulla seconda parte del weekend, quando un nuovo richiamo caldo potrebbe affacciarsi dal nord Africa.