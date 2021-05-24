CONTINUANO I LAVORI SULLA SS121, CODE DIREZIONE CATANIA

95047

24 maggio 2021 08:52
FLASH

Fortunatamente non si tratta di nessun incidente, ma proseguono pure oggi i disagi sulla ss121, a quanti percorrono un’arteria strategica per il collegamento con Catania.

Oggi i lavori di ripristino del manto stradale, del tratto di competenza del comune di Misterbianco, si stanno svolgendo nella carreggiata in direzione Catania.

Al momento la circolazione è congestionata, con coda di circa 4 km in direzione Catania , che inizia nei pressi dello svincolo di Belpasso/ zona industriale.

 

 

