CONTINUANO I LAVORI SULLA SS121 , CODE DIREZIONE CATANIA
Fortunatamente non si tratta di nessun incidente, ma proseguono pure oggi, 01 Ottobre 2021 i disagi sulla ss121, a quanti percorrono un’arteria strategica per il collegamento con Catania.
Oggi i lavori di ripristino del manto stradale, si stanno svolgendo nella carreggiata in direzione Catania, precisamente nei pressi dello svincolo Piano Tavola.
La chiusura di una delle due corsie di marcia sta provocando forti rallentamenti.
Al momento la circolazione è congestionata, con coda di circa 3 km in direzione Catania , che inizia nei pressi dello svincolo di Belpasso Zona industriale