CONTINUANO I LAVORI SULLA SS121 , LUNGHISSIME CODE DIREZIONE CATANIA
Redazione
21 maggio 2021
Fortunatamente non si tratta di nessun incidente, ma proseguono pure oggi i disagi sulla ss121, a quanti percorrono un’arteria strategica per il collegamento con Catania.
Oggi i lavori di ripristino del manto stradale, del tratto di competenza del comune di Misterbianco, si stanno svolgendo nella carreggiata in direzione Catania.
Al momento la circolazione è congestionata, con coda di circa 3 km in direzione Catania , che inizia nei pressi dello svincolo di Piano Tavola