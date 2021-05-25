95047

CONTINUANO I LAVORI SULLA SS121, LUNGHISSIME CODE DIREZIONE CATANIA

Fortunatamente non si tratta di nessun incidente, ma è un altra giornata di passione per gli automobilisti che oggi hanno deciso di raggiungere Catania, proseguono pure oggi i disagi sulla ss121....

25 maggio 2021 08:31
FLASH

Fortunatamente non si tratta di nessun incidente, ma è un altra giornata di passione per gli automobilisti che oggi hanno deciso di raggiungere Catania, proseguono pure oggi i disagi sulla ss121.

Pure oggi i lavori di ripristino del manto stradale, del tratto di competenza del comune di Misterbianco, si stanno svolgendo nella carreggiata in direzione Catania.

Al momento la circolazione è congestionata, con coda di circa 6 km in direzione Catania , che inizia nei pressi dello svincolo di Belpasso/ zona industriale.

