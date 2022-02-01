CONTINUANO I LAVORI SULLA SS121, LUNGHISSIME CODE IN DIREZIONE CATANIA

95047

Pure oggi, 01 Febbraio 2022  un altra giornata di passione per gli automobilisti che devono percorrere la superstrada in direzione  Catania.Proseguono i disagi sulla ss121, sono ripresi i lavori di ri...

01 febbraio 2022 08:04
News
Proseguono i disagi sulla ss121, sono ripresi i lavori di ripristino del manto stradale che si stanno svolgendo nella carreggiata in direzione Catania nel tratto tra lo svincolo Palazzolo e lo svincolo centro commerciale.

Al momento la circolazione è congestionata, con coda di circa 1 km in direzione Catania , che inizia nei pressi dello svincolo di Paternò.

