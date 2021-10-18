CONTINUANO I LAVORI SULLA SS284 , RALLENTAMENTI
A cura di Redazione
18 ottobre 2021 10:14
Continuano i disagi sulla s284
Fortunatamente non si tratta di nessun incidente, ma si registrano disagi nella mattina di oggi, 18 ottobre 2021,sulla ss284 in territorio di Santa Maria di Licodia.
Si tratta dei lavori che si stanno svolgendo sulla carreggiata nei pressi dello svincolo Santa Maria di Licodia.
È stato istituito il traffico alternato, con l’attivazione di un semaforo che regola la viabilità.
Al momento si segnalano rallentamenti in entrambi le direzioni.