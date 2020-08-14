CONTINUANO LE RICERCHE DEL PICCOLO GIOELE

Nella zona di Caronia (ME) continua senza sosta il lavoro dei vigili del fuoco per la ricerca del piccolo Gioele, il bimbo di quattro anni scomparso con la propria mamma, il cui corpo privo di vita è...

Nella zona di Caronia (ME) continua senza sosta il lavoro dei vigili del fuoco per la ricerca del piccolo Gioele, il bimbo di quattro anni scomparso con la propria mamma, il cui corpo privo di vita è stato rinvenuto il giorno 8 agosto.

Sul posto il dispositivo di soccorso dei vigili del fuoco può contare su unità specializzate nella topografia applicata al soccorso, squadre speleo, cani da ricerca, velivoli a pilotaggio remoto per monitorare dall'alto la zona di ricerca e personale qualificato USAR per esplorare con telecamere da ricerca le zone impervie e difficilmente accessibili come crepacci e pozzi.