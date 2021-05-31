CONTROLLI NEI CANTIERI A MALETTO, NEL MIRINO 3 DITTE: SCOPERTI 2 LAVORATORI “IN NERO”

I Carabinieri della Stazione di Maletto, supportati dai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Catania, hanno proceduto al controllo del cantiere per la realizzazione di una struttura comunale...

I Carabinieri della Stazione di Maletto, supportati dai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Catania, hanno proceduto al controllo del cantiere per la realizzazione di una struttura comunale sita in Contrada Roccaro.

L’ispezione effettuata ha consentito di verificare la presenza in loco di tre ditte contemporaneamente impegnate nello svolgimento di lavori.

In particolare, oltre la ditta vincitrice dell’appalto, vi era una seconda in forza di quest’ultima ed ancora una terza, operante in forza di un contratto di subaffidamento.

Nel corso dell’attività è però emerso come le prime due ditte avessero consentito ai propri dipendenti l’effettuazione di lavori in quota in assenza dei previsti dispositivi di protezione individuale e, per tal motivo, ai rispettivi titolari è stata elevata una sanzione di 2.457,00 euro.

Nel caso della terza ditta, invece, è emerso che era stata omessa la prevista formazione in materia di sicurezza degli operai, nonché non era stata effettuata la visita medica per l’idoneità dei tre lavoratori dipendenti presenti dei quali due, in particolare, stavano operando in “nero”.

Conseguentemente pertanto, oltre al provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, al titolare della ditta sono state elevate sanzioni per complessivi 6.600,00 euro. (g/t)