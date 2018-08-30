CONTROLLI SUL PONTE GRACI- TRAFFICO IN TILT SULLA SS121
A cura di Redazione
30 agosto 2018 21:25
Vigili del fuoco in azione questa sera per l’esecuzione di una serie di verifiche sul cavalcavia Graci, sulla superstrada 121, in direzione Paternò all'altezza dello svincolo Misterbianco.
Sul posto i vigili del fuoco per le verifiche, insieme ai tecnici del locale ufficio tecnico, insieme ad i Carabinieri e la Polizia Municipale
Traffico congestionato in direzione Paternò
In aggiornamento