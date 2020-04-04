CORONAVIRUS: A MISTERBIANCO AUMENTANO I CASI A 15, A MASCALUCIA, BEN 22 PERSONE POSITIVE E 4 DECEDUTI

Ecco i dati aggiornati del comune di Misterbianco e Mascalucia.A Misterbianco l'ultimo aggiornamento di pochi minuti fa, porta a 15 il numero dei soggetti positivi al tampone, cui n. 9 a domicilio e n...

Ecco i dati aggiornati del comune di Misterbianco e Mascalucia.

A Misterbianco l'ultimo aggiornamento di pochi minuti fa, porta a 15 il numero dei soggetti positivi al tampone, cui n. 9 a domicilio e n.6 ospedalizzati, situazione "particolare" a Mascalucia dove dopo l'ultimo aggiornamento di stamane da parte del Sindaco Enzo Magra si bilancio porta a N° 22 casi positivi, ed un ulteriore decesso nelle ultime 24 ore, che va purtroppo ad aggiungersi ai tre della scorsa settimana.

ECCO IL LUNGO POST DEL PRIMO CITTADINO DI MASCALUCIA

Cari concittadini,

eccomi nuovamente qui per comunicarVi il bollettino di guerra aggiornato sui casi di Covid-19 positivi a Mascalucia.

Gli ultimi dati parlano di 22 casi positivi.

Purtroppo, con grande sofferenza constatiamo un nuovo decesso che va purtroppo ad aggiungersi ai tre della scorsa settimana. Ai familiari vanno il nostro pensiero e le nostre più sentite condoglianze. Registriamo in positivo anche una guarigione.

Detto ciò, vorrei che davvero leggeste con attenzione quanto ho da comunicarVi e da chiederVi.

Capisco e comprendo perfettamente che non sia facile per nessuno e soprattutto per chi vive in condizioni di disagio, vivere confinati tra le mura domestiche, ma basta guardare i telegiornali che ogni giorno ci comunicano cosa avviene in realtà urbane del nord Italia per realizzare che il pericolo è tutt’altro che scongiurato.

Vi prego facciamo sì che questa drammatica situazione, che di certo lascerà in ognuno di noi profonde cicatrici, duri il meno possibile.

Perché questo possa realizzarsi occorre evitare le possibili situazioni di contagio. Tutti gli addetti ai lavori, ci ribadiscono che c’è un solo modo per evitare il contagio: l’auto isolamento. Nessun’altra forma purtroppo, per quanto attenta e scrupolosa, può garantirci immunità verso un virus così aggressivo, che riesce a contaminare in un lasso temporale brevissimo una moltitudine di persone. Ecco perché i medici la definiscono una Pandemia.

Questo deve farci capire che è necessario un ulteriore sforzo da parte di tutti noi. Vogliamoci più bene.

Capisco perfettamente che ognuno di noi ha l’esigenza di dover uscire di casa, ma se per condizioni inderogabili siamo costretti a muoverci da casa, facciamolo in sicurezza, con i minimi dispositivi che abbiamo ma che sono fondamentali (mascherine e guanti) e mantenendo sempre una distanza di almeno un metro gli uni dagli altri. Cercate di concentrare tutti gli impegni in una sola uscita a settimana. Questa è la prima forma di rispetto per noi e per gli altri. Solo così riusciremo a poter pensare di rivederci in estate per godere delle belle giornate.

Dipende da noi. E’ una prova di forza che dobbiamo vincere tutti insieme.

Anch’io, se potessi rimarrei a casa, tuttavia proprio il ruolo che molti di Voi mi hanno voluto riconoscere, mi impone l’obbligo morale ed istituzionale insieme a tutta l’Amministrazione Comunale, di stare al servizio della nostra comunità, con senso di responsabilità e di preoccupazione verso tutti Voi senza indugi.

Mi sento, altresì, di assicurarVi che molto viene fatto giorno dopo giorno da parte di questa amministrazione, affinché il disagio crescente di molte persone possa essere ridotto il più possibile, cercando di abbreviare i tempi dell’assistenza alimentare, che già dalla prossima settimana vedrà la consegna dei buoni per coloro che ne hanno necessità.

Abbiamo voluto appositamente tenere le “maglie larghe” affinché chiunque versi in situazioni di difficoltà non debba sentirsi in imbarazzo nel ricevere un’assistenza legittima, bensì possa sentirsi parte di una grande comunità solidale.

Facciamoci tutti un grande regalo:

sconfiggiamo il virus, che sebbene inconsapevolmente tutti noi, ad ogni uscita, possiamo diffondere, così da poter tornare ad incontrarci per strada per poterci finalmente riabbracciare.

Facciamolo al fine di ridurre i contagi fino ad azzerarli.

Facciamolo per poter tornare a lavorare e poter risollevare la nostra economia e per ridurre al minimo il disagio sociale.

Facciamolo per non vanificare i sacrifici di tanti per negligenza di pochi.

Facciamolo.

Confido in tutti Voi, perché nessun controllo mai potrà essere così incisivo quanto la volontà e il senso di responsabilità di ciascuno.

Sono certo che ci riusciremo.

Grazie

Enzo Magra.