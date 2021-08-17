CORONAVIRUS, A PATERNO AUMENTANO I POSITIVI E LE PERSONE IN ISOLAMENTO
Arriva dopo cinque giorni, l'aggiornamento del bollettino da parte dell'amministrazione comunale relativi all'andamento del Covid-19 a Paternò, i dati raffrontati ai precedenti, evidenziano un peggioramento della situazione epidemiologica a Paternò
Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale, si registra un aumento delle persone attualmente positivi che sale a 77 un aumento di ben 21 soggetti positivo al Covid rispetto al precedente bollettino emesso in data 12 Agosto 2021
Rimane invariato il dato sul numero delle persone ospedalizzate, i ricoverati nelle strutture ospedaliere che è di 2 soggetti, un soggetto in più rispetto al dato rispetto al dato del 12/08/2021
Aumenta pure il dato sulle persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che sale a 152 quindi +32 soggetti in piu' rispetto ai dati del precedente bollettino
Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.
Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 77 di cui 2 ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 152. I dati sono in continuo aggiornamento.