CORONAVIRUS, A PATERNO AUMENTANO I POSITIVI E LE PERSONE IN ISOLAMENTO

Arriva dopo cinque giorni,  l'aggiornamento del  bollettino da parte dell'amministrazione comunale relativi all'andamento del Covid-19 a Paternò, i dati raffrontati ai precedenti, evidenziano un peggi...

17 agosto 2021 15:21
Arriva dopo cinque giorni,  l'aggiornamento del  bollettino da parte dell'amministrazione comunale relativi all'andamento del Covid-19 a Paternò, i dati raffrontati ai precedenti, evidenziano un peggioramento della situazione epidemiologica a Paternò

Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale, si registra un aumento delle persone attualmente positivi che sale a 77 un aumento di ben 21 soggetti positivo al Covid rispetto al  precedente bollettino emesso in data 12 Agosto 2021

Rimane invariato il dato sul  numero delle persone ospedalizzate, i ricoverati nelle strutture ospedaliere che è di 2 soggetti, un soggetto in più rispetto al dato rispetto al dato del 12/08/2021

Aumenta pure il dato sulle  persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che sale a 152 quindi +32 soggetti in piu' rispetto ai dati del precedente bollettino

POSITIVI 77 soggetti (+21)  rispetto ad i dati del 12/08/2021
OSPEDALIZZATI 2 soggetti (+1rispetto ad i dati del 12/08/2021
QUARANTENA 152 (+32 ) rispetto ad i dati del 12/08/2021

Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.

AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 17/08/2021 ORE 14:30

Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 77 di cui 2 ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 152. I dati sono in continuo aggiornamento.

