CORONAVIRUS A PATERNÒ. NUMERO DELLE PERSONE POSITIVE SCENDE A 513, AUMENTANO I SOGGETTI IN QUARANTENA

Migliorano i  dati relativi al Covid-19 in città, in diminuzione il numero dei positivi al COVID a Paternò coerentemente con i dati nazionali.

25 gennaio 2022 08:11
News
Migliorano i  dati relativi al Covid-19 in città, in diminuzione il numero dei positivi al COVID a Paternò coerentemente con i dati nazionali.

Gli attuali positivi  scendono a 513 persone attualmente positivi al Covid-19, -6 soggetti in più rispetto al bollettino emesso precedentemente

Non sono stati resi noti, quanti di questi risultano ricoverati in ospedale

Peggiora invece il dato sulle persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che sale  a 516  quindi 82 soggetti in meno rispetto ai dati del precedente bollettino

I DATI DI OGGI 21/01/2022
POSITIVI   513  soggetti attualmente positivi (-6 rispetto al  21 Gennaio 2022)
OSPEDALIZZATI NON COMUNICATO
QUARANTENA 516   (+82 rispetto al  21 Gennaio 2022)

AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 24/01/2022 ORE 18:30

Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 513. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 516. I dati sono in continuo aggiornamento.

