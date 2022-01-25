CORONAVIRUS A PATERNÒ. NUMERO DELLE PERSONE POSITIVE SCENDE A 513, AUMENTANO I SOGGETTI IN QUARANTENA
Migliorano i dati relativi al Covid-19 in città, in diminuzione il numero dei positivi al COVID a Paternò coerentemente con i dati nazionali.Gli attuali positivi scendono a 513 persone attualmente p...
Migliorano i dati relativi al Covid-19 in città, in diminuzione il numero dei positivi al COVID a Paternò coerentemente con i dati nazionali.
Gli attuali positivi scendono a 513 persone attualmente positivi al Covid-19, -6 soggetti in più rispetto al bollettino emesso precedentemente
Non sono stati resi noti, quanti di questi risultano ricoverati in ospedale
Peggiora invece il dato sulle persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che sale a 516 quindi 82 soggetti in meno rispetto ai dati del precedente bollettino
I DATI DI OGGI 21/01/2022
POSITIVI 513 soggetti attualmente positivi (-6 rispetto al 21 Gennaio 2022)
OSPEDALIZZATI NON COMUNICATO
QUARANTENA 516 (+82 rispetto al 21 Gennaio 2022)
AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 24/01/2022 ORE 18:30
Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 513. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 516. I dati sono in continuo aggiornamento.