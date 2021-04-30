95047

CORONAVIRUS, A PATERNÒ SUPERATI I 400 POSITIVI

Aumentano  ancora i casi dopo  l'ultimo aggiornamento emesso oggi

30 aprile 2021 14:22
News
Aumentano  ancora i casi dopo  l'ultimo aggiornamento emesso oggi

Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale sulla situazione epidemiologica a Paternò, si registra un aumento  delle persone attualmente positivi che sale a 409, un incremento di 10 soggetti  positivi al Covid rispetto  al  precedente bollettino emesso in data 29 Aprile 2021.

Leggero calo  invece  del numero dei ricoveri, che scende a 18  soggetti ospedalizzati

Aumentano pure  le persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che sono saliti a 641 quindi ben 41persone  in meno rispetto ai dati del precedente bollettino

POSITIVI 409 soggetti (+10)  rispetto ad i dati del 29/04/2021
OSPEDALIZZATI 18 soggetti (-2) rispetto ad i dati del 29/04/2021
QUARANTENA 641 (+41)  rispetto ad i dati del 29/04/2021
Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.

AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 30/04/2021 ORE 14:15
Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 409 di cui 18 ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 641. I dati sono in continuo aggiornamento.

