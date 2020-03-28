CORONAVIRUS, A SAN GIOVANNI LA PUNTA MORTO L’OSPITE DI UNA CASA DI RIPOSO

“Abbiamo appreso da notizie comunicate dai diretti interessati e non confermate ancora dall’Asp che un soggetto ospite di una casa di riposo del nostro territorio è deceduto e da tampone effettuato po...

“Abbiamo appreso da notizie comunicate dai diretti interessati e non confermate ancora dall’Asp che un soggetto ospite di una casa di riposo del nostro territorio è deceduto e da tampone effettuato post morte è risultato positivo al Covid-19”.

Lo afferma, in una nota, il sindaco di San Giovanni La Punta, Antonino Bellia. “Ho riscontro certo – aggiunge il primo cittadino del paese etneo – che l’Asp ha già disposto nei confronti della casa di riposo tutti i protocolli previsti per gli ospiti, il personale amministrativo e sanitario della struttura. Inoltre ho un riscontro certo che sul nostro territorio sono stati disposti un numero cospicuo di tamponi per accertare altri potenziali casi positivi di nostri concittadini”.