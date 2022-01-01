CORONAVIRUS, BOLLETTINO DEL 01 GENNAIO: IN SICILIA 5.764 NUOVI CASI (1242 A CATANIA) E ALTRI 12 MORTI
CORONAVIRUS, BOLLETTINO DEL 01 GENNAIO: IN SICILIA 5.764 NUOVI CASI (1242 A CATANIA) E ALTRI 12 MORTI
Continuano ad aumentare i positivi in Sicilia
Sono 5.764 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 56.390 tamponi processati nelle ultime 24 ore in Sicilia, col tasso di positività che sale dall’8,7 al 10,2%
Il giorno precedente i nuovi positivi erano 5.463
Gli attuali positivi sono 47.765 con un aumento di 5.183 casi. Le vittime sono dodici e portano il totale dei decessi a 7514.
Sul fronte ospedaliero sono 870 ricoverati, con 23 pazienti in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 102, quattro casi in più.
Di seguito il totale da inizio epidemia e l’incremento giornaliero dei contagi nelle province:
- Palermo: 98.493 (1595)
- Catania: 96.751 (1241)
- Messina: 46.779 (607)
- Siracusa: 30.645 (488)
- Trapani: 25.637 (349)
- Ragusa: 22.862 (243)
- Caltanissetta: 22.576 (525)
- Agrigento: 22.148 (281)
- Enna: 12.477 (435)
BOLLETTINO ITALIA
Sono 141.262 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, dato che porta a oltre un milione il numero di persone attualmente positive al virus in Italia (1.021.697). Effettuati 1.084.295 tamponi (-150mila). Il tasso di positività sale dall'11,8% al 13%.
In calo le vittime, 111 sulle 155 precedenti, per un totale di 137.513.
In crescita ricoveri, +115, e terapie intensive, +37, con 135 ingressi del giorno.
Coronavirus, bollettino di oggi:
• 141.262 contagiati
• 111 morti
• 20.432 guariti
+37 terapie intensive | +115 ricoveri
1.084.295 tamponi
Tasso di positività: 13,0% (+1,2%)
111.161.728 dosi di vaccino somministrate in totale