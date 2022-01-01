CORONAVIRUS, BOLLETTINO DEL 01 GENNAIO: IN SICILIA 5.764 NUOVI CASI (1242 A CATANIA) E ALTRI 12 MORTI

Continuano ad aumentare i positivi in Sicilia

Sono 5.764 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 56.390 tamponi processati nelle ultime 24 ore in Sicilia, col tasso di positività che sale dall’8,7 al 10,2%

Il giorno precedente i nuovi positivi erano 5.463

Gli attuali positivi sono 47.765 con un aumento di 5.183 casi. Le vittime sono dodici e portano il totale dei decessi a 7514.

Sul fronte ospedaliero sono 870 ricoverati, con 23 pazienti in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 102, quattro casi in più.

Di seguito il totale da inizio epidemia e l’incremento giornaliero dei contagi nelle province:

Palermo: 98.493 (1595)

Catania: 96.751 (1241)

Messina: 46.779 (607)

Siracusa: 30.645 (488)

Trapani: 25.637 (349)

Ragusa: 22.862 (243)

Caltanissetta: 22.576 (525)

Agrigento: 22.148 (281)

Enna: 12.477 (435)

BOLLETTINO ITALIA

Sono 141.262 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, dato che porta a oltre un milione il numero di persone attualmente positive al virus in Italia (1.021.697). Effettuati 1.084.295 tamponi (-150mila). Il tasso di positività sale dall'11,8% al 13%.

In calo le vittime, 111 sulle 155 precedenti, per un totale di 137.513.

In crescita ricoveri, +115, e terapie intensive, +37, con 135 ingressi del giorno.

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 141.262 contagiati

• 111 morti

• 20.432 guariti

+37 terapie intensive | +115 ricoveri

1.084.295 tamponi

Tasso di positività: 13,0% (+1,2%)

111.161.728 dosi di vaccino somministrate in totale