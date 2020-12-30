Coronavirus, bollettino del 30 Dicembre: Sicilia ancora sopra i 1000 casi, 29 morti.

Sono 1084 i nuovi positivi al Covid in Sicilia su 8.497 tamponi processati. Le vittime sono 29 nelle ultime 24 ore e portano i morti a 2.381 dall'inizio della pandemia.I positivi sono 33.387 con un de...

A cura di Redazione 30 dicembre 2020 17:11

Condividi