Coronavirus, bollettino del 30 Dicembre: Sicilia ancora sopra i 1000 casi, 29 morti.
Sono 1084 i nuovi positivi al Covid in Sicilia su 8.497 tamponi processati. Le vittime sono 29 nelle ultime 24 ore e portano i morti a 2.381 dall'inizio della pandemia.I positivi sono 33.387 con un de...
Sono 1084 i nuovi positivi al Covid in Sicilia su 8.497 tamponi processati. Le vittime sono 29 nelle ultime 24 ore e portano i morti a 2.381 dall'inizio della pandemia.
I positivi sono 33.387 con un decremento di 22. Negli ospedali i ricoveri sono in regime ordinario 1093 (-8) e 166 (-3) in terapia intensiva. I guariti sono 806.
La distribuzione nelle province vede Catania con 251 nuovi positivi, Palermo 292, Messina 232, Ragusa 46, Trapani 76, Siracusa 98, Caltanissetta 57, Agrigento 12, Enna 20.
DATI ITALIA
Coronavirus, bollettino di oggi:
• 16.202 contagiati
• 575 morti
• 19960 guariti
-21 terapie intensive | -96 ricoveri
169.045 tamponi
Tasso di positività: 9,6% (+0,9%)