CORONAVIRUS, COSTANTE LA CRESCITA IN SICILIA: 1.288 NUOVI CASI E 10 MORTI AUMENTANO I RICOVERI

Sono 1.288 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 29.049 tamponi processati, con una incidenza del 4,4%. La Regione è terza per numero di contagi giornalieri dietro la Lombardia e la Campania.

Le vittime nelle ultime 24 ore sono state 10 e portano il totale a 5.218. Il numero degli attuali positivi è di 25.188 con un incremento di 289 casi rispetto a ieri; i guariti sono 989. Negli ospedali i ricoverati sono 1.456, 21 in più rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 182, 2 in più rispetto a ieri.

La distribuzione tra le province, vede Palermo con 298 casi, Catania 517, Messina 98, Siracusa 98, Trapani 43, Ragusa 7, Caltanissetta 110, Agrigento 90, Enna 27

DATI ITALIA

Ieri i tamponi eseguiti erano stati 294.045 e il tasso di positività era al 4,1%. I ricoveri in terapia intensiva scendono a 3.076 (75 in meno), con 155 nuovi ingressi. Calano anche gli attualmente positivi: sono 475.635, meno 7.080. I ricoveri ordinari passano a 22.784, con una diminuzione di 471 posti. Dall'inizio dell'epidemia si sono raggiunti i 117.997 decessi, su 3,9 milioni di contagi. Oggi le Regioni con il maggior numero dicontagi sono la Lombardia (2.095), la Campania (1.881), la Sicilia (1.288) e il Lazio (1.161).