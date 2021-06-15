CORONAVIRUS, DA OGGI NUOVE REGOLE PER LA ZONA GIALLA: ADDIO AL LIMITE DI AMICI IN CASA, VIA LIBERA AI MATRIMONI, OK ALLA DOCCIA IN PALESTRA.

A partire dalla giornata di martedì 15 giugno diminuiscono le restrizioni anti Covid sul territorio nazionale, anche nelle regioni attualmente in zona gialla. Tra le novità più attese ci sono ovviamen...

A partire dalla giornata di martedì 15 giugno diminuiscono le restrizioni anti Covid sul territorio nazionale, anche nelle regioni attualmente in zona gialla. Tra le novità più attese ci sono ovviamente quelle relative ai matrimoni e alla possibilità di invitare persone in casa propria senza più alcun limite di numero, anche se continueranno ad essere mantenute limitazioni per quanto riguarda il distanziamento sociale e l’obbligo di mascherina.

Per quanto riguarda le cerimonie di nozze inoltre, la loro organizzazione non potrà prescindere dall'avvenuta vaccinazione di tutti i partecipanti.

Per i matrimoni è bene ricordare che non è stato fissato un limite massimo al numero di ospiti che potranno partecipare alla cerimonia, e che pertanto bisognerà tenere conto della capacità degli spazi, al fine di garantire il rispetto delle distanze di sicurezza.

Nel caso le distanze non potessero essere rispettate si dovrà sempre indossare la mascherina, sia negli spazi interni che all’aperto.

La grande novità sarà l’obbligo per i partecipanti di esibire il Green Pass, che attesti l’avvenuta vaccinazione (almeno per la prima dose), la guarigione dal Covid-19 o un tampone con esito negativo effettuato nelle 48 ore precedenti alla cerimonia. Per il prando di nozze non saranno consentiti i buffet self-service.

Da oggi cade inoltre il limite massimo di persone che potranno essere invitate all’interno della proprio abitazione privata. Il Dpcm dello scorso marzo prevedeva infatti un limite iniziale di quattro persone – poi elevato a sei – più eventuali minori che potevano recarsi in visita a parenti e amici.

Potranno riaprire in zona gialla anche parchi tematici e di divertimento, mentre restano sospese le attività in sale da ballo, discoteche e simili, all’aperto o al chiuso.

Aperte inoltre anche palestre e piscine, ma con limiti di accesso all’interno per mantenere il distanziamento di almeno 2 metri. Rimane obbligatorio l’uso della mascherina tranne che durante l’attività fisica, mentre i vestiti e gli altri oggetti personali dovranno essere tenuti in borse e zaini.