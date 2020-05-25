95047

CORONAVIRUS, DONNA INCINTA RIENTRA A PALERMO DA LONDRA POSITIVA AL COVID-19: È GRAVE IN OSPEDALE

25 maggio 2020 20:00
Una donna incinta rientrata in Sicilia dall'Inghilterra è ricoverata da ieri sera in gravi condizioni in ospedale, dopo essere stata trovata positiva al Covid 19. La donna ha viaggiato in aereo da Londra a Palermo, con uno scalo a Roma. Ieri sera è stata ricoverata d'urgenza con i sintomi del virus all'ospedale Cervello di Palermo. I medici stanno valutando l'eventualità di eseguire un parto cesareo per fare nascere il piccolo.
In queste ore i medici dell'Asp di Palermo sono impegnati per risalire a tutte le persone che potrebbero essere venute in contatto con la gestante, compresi i passeggeri dei due voli, per fare eseguire i tamponi già effettuati ai familiari e a quanti a Palermo sono stati vicini alla paziente.

(ANSA).

