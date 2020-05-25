CORONAVIRUS, DONNA INCINTA RIENTRA A PALERMO DA LONDRA POSITIVA AL COVID-19: È GRAVE IN OSPEDALE

Una donna incinta rientrata in Sicilia dall'Inghilterra è ricoverata da ieri sera in gravi condizioni in ospedale, dopo essere stata trovata positiva al Covid 19. La donna ha viaggiato in aereo da Lon...

Una donna incinta rientrata in Sicilia dall'Inghilterra è ricoverata da ieri sera in gravi condizioni in ospedale, dopo essere stata trovata positiva al Covid 19. La donna ha viaggiato in aereo da Londra a Palermo, con uno scalo a Roma. Ieri sera è stata ricoverata d'urgenza con i sintomi del virus all'ospedale Cervello di Palermo. I medici stanno valutando l'eventualità di eseguire un parto cesareo per fare nascere il piccolo.

In queste ore i medici dell'Asp di Palermo sono impegnati per risalire a tutte le persone che potrebbero essere venute in contatto con la gestante, compresi i passeggeri dei due voli, per fare eseguire i tamponi già effettuati ai familiari e a quanti a Palermo sono stati vicini alla paziente.

(ANSA).