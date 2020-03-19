CORONAVIRUS: DUE CASI POSITIVI A BELPASSO

Due i casi confermati positivi di coronavirus a Belpasso.La conferma arriva dal primo cittadino, Daniele Motta:Oggi devo dire che è stata una giornata complicatissima. Continua la “fame” di notizie e...

Oggi devo dire che è stata una giornata complicatissima. Continua la “fame” di notizie e continuano gli audio su whatsApp che creano disorientamento e paura. Ci sono due emergenze da affrontare, la prima con razionalità e organizzazione contro il coronavirus, la seconda emergenza è quella sociale di tante persone chiuse in casa ormai da tanti giorni che vivono nell’attesa e nella paura, che bramano notizie e quindi ogni vocale o messaggio che arriva contribuisce ad alzare il livello di ansia e preoccupazione. Ho detto che non avrei nascosto informazioni quindi vi comunico che OGGI SONO STATI REGISTRATI 2 (DUE) CASI POSITIVI DI CORONAVIRUS A BELPASSO.

Non mi tempestate di messaggi e di chiamate perché non vi dirò né i nomi, né l’età, né il sesso, semplicemente perché non posso farlo.

L'autorità sanitaria e amministrativa per competenza hanno già messo in atto i protocolli da seguire affinché i contagiati possano essere curati e i familiari in quarantena abbiano supporto per approvvigionamento di farmaci e alimenti, conferimento rifiuti ed altro nel rispetto delle normative.

Spero solamente che la cittadinanza capisca che questo virus non è in Cina o lontano da noi ma lo abbiamo qui a Belpasso. DOBBIAMO RESTARE A CASA, solo così si può arginare il contagio, non è più tempo di prendere la cosa alla leggera e non è più tempo di cercare sotterfugi per eludere la legge.

Chiedo a tutti stasera, prima di andare a letto di rivolgere un pensiero o una preghiera per questi due nostri concittadini, perché sono con l’unione riusciremo a superare questo momento buio.

Auguro a tutti voi una buona serata.