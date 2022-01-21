CORONAVIRUS, GLI ATTUALI POSITIVI SCENDONO SOTTO QUOTA 600 A PATERNÒ
E' arrivato ieri sera il bollettino emesso da parte dell’Amministrazione, i dati evidenziano un peggioramento sulla situazione epidemiologica a Paternò rispetto al precedente del 18 Gennaio 2022
Migliorano i dati relativi al Covid-19 in città, in diminuzione il numero dei positivi al COVID a Paternò coerentemente con i dati nazionali.
Gli attuali positivi scendono a 551 persone attualmente positivi al Covid-19, -179 soggetti in più rispetto al bollettino emesso precedentemente
Non sono stati resi noti, quanti di questi risultano ricoverati in ospedale
Migliora pure il dato sulle persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che scende a 743 quindi 35 soggetti in meno rispetto ai dati del precedente bollettino
I DATI DI OGGI 20/01/2022
POSITIVI 551 soggetti attualmente positivi (-60 rispetto al 18 Gennaio 2022)
OSPEDALIZZATI NON COMUNICATO
QUARANTENA 743 (-35 rispetto al 18 Gennaio 2022)
Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 551. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 743. I dati sono in continuo aggiornamento.