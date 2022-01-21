95047

CORONAVIRUS, GLI ATTUALI POSITIVI SCENDONO SOTTO QUOTA 600 A PATERNÒ

E' arrivato ieri sera il bollettino emesso da parte dell’Amministrazione, i dati evidenziano un  peggioramento sulla situazione epidemiologica a Paternò rispetto al precedente del 18 Gennaio 2022Migli...

A cura di Redazione Redazione
21 gennaio 2022 08:05
CORONAVIRUS, GLI ATTUALI POSITIVI SCENDONO SOTTO QUOTA 600 A PATERNÒ -
News
Condividi

E' arrivato ieri sera il bollettino emesso da parte dell’Amministrazione, i dati evidenziano un  peggioramento sulla situazione epidemiologica a Paternò rispetto al precedente del 18 Gennaio 2022

Migliorano i  dati relativi al Covid-19 in città, in diminuzione il numero dei positivi al COVID a Paternò coerentemente con i dati nazionali.

Gli attuali positivi  scendono a 551 persone attualmente positivi al Covid-19, -179 soggetti in più rispetto al bollettino emesso precedentemente

Non sono stati resi noti, quanti di questi risultano ricoverati in ospedale

Migliora  pure il dato sulle persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che scende a 743 quindi 35 soggetti in meno rispetto ai dati del precedente bollettino

I DATI DI OGGI 20/01/2022
POSITIVI   551  soggetti attualmente positivi (-60  rispetto al  18 Gennaio 2022)
OSPEDALIZZATI NON COMUNICATO
QUARANTENA 743   (-35 rispetto al  18 Gennaio 2022)

AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 20/01/2022 ORE 20:30

Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 551. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 743. I dati sono in continuo aggiornamento.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047