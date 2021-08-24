CORONAVIRUS, IL BOLLETTINO: IN SICILIA ALTRI 1.491 CASI E 11 MORTI.BOOM DI INGRESSI IN TERAPIA INTENSIVA

Sono 1.491 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell'isola a fronte di 19.927 tamponi processati in Sicilia. L'incidenza scende al 7,5% ieri era al 9% .L'isola nettamente resta al pr...

L'isola nettamente resta al primo posto per nuovo contagio giornaliero. Al secondo posto c'è la la Toscana con 537 contagi.

Gli attuali positivi sono 24.947 con un aumento di altri 801 casi. I guariti sono 679 mentre nelle ultime 24 ore si registrano 11 vittime e il totale dei decessi e di 6.250.

Sul fronte ospedaliero sono adesso 842 i ricoverati, 25 in più rispetto al giorno precedente mentre in terapia intensiva sono 102, 14 ricoverati in più rispetto a ieri.

Sul fronte del contagio nelle singole province la situazione è la seguente: Palermo 374, Catania 247, Messina 246, Siracusa 62, Ragusa 78, Trapani 170, Caltanissetta 141, Agrigento 129, Enna 44.