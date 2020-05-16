CORONAVIRUS, IL BOLLETTINO: TORNANO A CRESCERE I NUOVI CONTAGI, LA MAGGIOR PARTE IN LOMBARDIA. SCENDONO I MORTI

Decessi di nuovo in calo, dopo due giorni oltre quota 200, e malati in diminuzione nell'emergenza Coronavirus in Italia. Secondo i dati forniti dalla Protezione Civile nelle ultime 24 ore ci sono stat...

Decessi di nuovo in calo, dopo due giorni oltre quota 200, e malati in diminuzione nell'emergenza Coronavirus in Italia. Secondo i dati forniti dalla Protezione Civile nelle ultime 24 ore ci sono state 153 vittime, per un totale di 31.763 dall'inizio della crisi. Gli attualmente positivi sono in tutto 70.187, con una diminuzione di 1.833 unità rispetto a ieri. In calo anche i ricoverati con sintomi (10.400, -392) e i pazienti in terapia intensiva (775, -33). In isolamento domiciliare si trovano ancora 59.012 persone.

Nelle ultime 24 ore i guariti sono invece aumentati di 2.605 unità, portando il totale a 122.810. Dall'inizio della crisi si sono registrati 224.760 casi totali, in aumento di 875 da ieri. In tutto sono stati eseguiti 2.944.859 tamponi, i casi testati sono 1.899.767.

Bollettino aggiornato ad oggi:

• POSITIVI: 224.760 (+875)

di cui 70.187 attuali (-1.883)

• DECEDUTI: 31.763 (+153)

• GUARITI: 122.810 (+2.605)