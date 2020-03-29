CORONAVIRUS. IL FALSO VOLANTINO DEL MINISTERO DELL’INTERNO CHE OBBLIGA A TORNARE NEL PROPRIO DOMICILIO DI RESIDENZA
Circola online, soprattutto via Whatsapp, un falso volantino del Ministero dell’Interno dove si obbliga, pena multa o arresto fino a 3 mesi, ai «non residenti degli stabili a lasciare le abitazioni os...
Circola online, soprattutto via Whatsapp, un falso volantino del Ministero dell’Interno dove si obbliga, pena multa o arresto fino a 3 mesi, ai «non residenti degli stabili a lasciare le abitazioni ospitanti per rientrare nel proprio domicilio di residenza». Una pessima bufala ai tempi dell’emergenza coronavirus, se qualcuno ci casca potrebbe causare grossi danni contro gli sforzi messi in atto per combattere l’epidemia.
Detto fatto, a smentire tutto è la Polizia:
In alcuni condomini di sono stati affissi degli avvisi in cui compare l'intestazione falsa del Ministero dell'Interno- Dipartimento della #Pubblica Sicurezza con cui si preannunciano controlli nelle abitazioni.
Si tratta di un tentativo di truffa, dal momento che non è stato predisposto alcun documento di questo tipo.
Si ricorda di non aprire la porta di casa a persone sconosciute e, in caso di dubbi, si invita a contattare subito i numeri di emergenza delle Forze dell'Ordine.