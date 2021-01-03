Coronavirus: in Sicilia 1.047 nuovi casi e altri 26 morti
Ecco il quadro riepilogativo dell’emergenza Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore: il dato è aggiornato alle ore 17.00 di oggi, domenica 3 gennaio. Come si evince dai dati comunicati dal Ministero della Salute, i nuovi casi di contagio registrati oggi nell’Isola sono 1.047 e il totale da inizio epidemia sale così a 96.547.
I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 6.319. Attualmente positive sono 35.591 persone (+641). Ventisei nuovi decessi, quindi il totale delle vittime in Sicilia sale a 2.494.
I guariti ammontano invece a 58.462, 380 in più rispetto a quanto registrato ieri. Degli attuali positivi, 1.137 pazienti sono ricoverati con sintomi, 184 persone sono in terapia intensiva (-2)
Coronavirus, bollettino di oggi:
• 14.245 contagiati
• 347 morti
• 14746 guariti
+14 terapie intensive | +127 ricoveri
102.974 tamponi
Tasso di positività: 13,8% (-3,8%)
84.730 vaccinati totali