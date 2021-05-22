CORONAVIRUS: IN SICILIA 350 NUOVI CASI E 17 MORTI, SCENDE ANCORA IL TASSO DI POSITIVITÀ

Sono 350 i nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore su 19.201 tamponi processati; il tasso di positività è 1,8% (ieri era dell'1,9%).Ieri erano stati 493 i nuovi casi su 26.335 tamponi processati...

A cura di Redazione 22 maggio 2021 20:38

