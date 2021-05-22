CORONAVIRUS: IN SICILIA 350 NUOVI CASI E 17 MORTI, SCENDE ANCORA IL TASSO DI POSITIVITÀ
Sono 350 i nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore su 19.201 tamponi processati; il tasso di positività è 1,8% (ieri era dell'1,9%).Ieri erano stati 493 i nuovi casi su 26.335 tamponi processati...
Sono 350 i nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore su 19.201 tamponi processati; il tasso di positività è 1,8% (ieri era dell'1,9%).
Ieri erano stati 493 i nuovi casi su 26.335 tamponi processati. Per il quarto giorno consecutivo, scende in Sicilia il tasso di positività.
Sono 17 i decessi nell'ultimo giorno, scendono i ricoveri ordinari (-17) ma salgono le terapie intensive (+5)
.Crescono anche i guariti che nelle ultime 24 ore sono stati 1.081. Rispetto a sabato scorso si registra il 37% di nuovi casi in meno.
A livello provinciale, sono 53 i nuovi positivi a Palermo, 74 a Messina, 84 a Catania, 32 a Siracusa, 40 a Ragusa, 8 ad Enna, 12 a Caltanissetta, 31 ad Agrigento e 16 a Trapani.
DATI ITALIA
Coronavirus, bollettino di oggi:
• 4.717 contagiati
• 125 morti
• 12.633 guariti
-39 terapie intensive | -437 ricoveri
286.603 tamponi
Tasso di positività: 1,6% (-0,3%)
29.969.854 dosi di vaccino somministrate in totale