CORONAVIRUS: IN SICILIA 573 NUOVI CASI E 17 MORTI , DIMINUISCONO ANCORA I RICOVERI

Sono 573 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia, su 22.269 tamponi processati, con una incidenza del 2,6 %, in diminuzione rispetto a ieri, quando la percentuale si attestava al 3.0%. La Regione è sesta per numero di contagi giornalieri.

Le vittime sono state 17 e portano il totale a 5.650. Il numero degli attuali positivi è di 18.009 con un decremento di 1.156 casi. I guariti oggi sono 1.712.

Negli ospedali i ricoverati sono 961, 46 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 120, quattro in meno rispetto a ieri.

La distribuzione tra le province vede Palermo con 140, Catania 169, Messina 65, Siracusa 52, Trapani 25, Ragusa 36, Caltanissetta 43, Agrigento 32, Enna 11.

DATI ITALIA

Sono 7.567 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 14 maggio, secondo i dati regione per regione nel bollettino della Protezione Civile.

Da ieri, registrati altri 182 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 298-186 tamponi, l'indice di positività è al 2,5%.

Calano ancora i ricoveri in terapia intensiva, dove ci sono ora 1.860 persone (-33 da ieri), con 99 nuovi ingressi giornalieri. Sono 13.050 i ricoveri ordinari (-558 da ieri), 3.683.189 i guariti in totale (+13.782) e 339.606 gli attualmente positivi (-6.402).